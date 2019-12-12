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19:33 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عمرو وردة لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي أتروميتوس اليوناني

    محمد رمضان وعمرو وردة من بين أكثر الأشخاص المتابعين عبر"غوغل" في مصر خلال 2019

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    حل الفنان المصري، محمد رمضان، في المرتبتين السادسة و الثامنة (بمسلسل وأغنية) في قائمة أكثر الموضوعات بحثا في "غوغل" خلال عام 2019.

    وجاء مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان في المركز السادس، وهو أحدث مسلسلات الممثل المصري، وعرض في شهر رمضان 2019، وشهد  أول عودة فنية للممثلة حلا شيحة، بعد خلعها الحجاب.

    فيما احتلت أغنية "مافيا" لرمضان المركز الثامن، في القائمة السنوية، وهي من بين الأغاني التي طرحها خلال العام المنصرم، إلى جانب "الملك" و"نمبر وان" و"فيروس" و"إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

    واحتلت الرياضة قائمة اهتمامات المقيمين في مصر خلال 2019، إذ تربع على قائمة "أكثر الموضوعات بحثا خلال 2019" مباريات الدوري المصري، تلتها في المركز الثاني "نتيجة الثانوية العامة"، ثم مباراة "الأهلي" المصري ضد "الهلال" السوداني في المركز الثالث.

    وحاز الممثل والمقاول المصري المقيم في إسبانيا، محمد علي، على اهتمام المتواجدين في مصر، ليأتي في المركز الرابع بالقائمة. 

    وأصدرت محكمة مصرية حكما، بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على محمد علي بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

    وألزمت محكمة "جنايات القاهرة"، الاثنين الماضي، محمد علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه (16.07جنيه =1 دولار) مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة ضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

    كما ألزمته بدفع 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2012 حتى 7 سبتمبر/أيلول 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

    وكان طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية اتهم فيه "العميل الهارب محمد علي" بنشر أخبار كاذبة عن الجيش المصري والتحريض عليه والإساءة لمركز مصر الدولي، والتطاول على شخص رئيس الدولة وقيادات الجيش المصري، والاستقواء بالخارج وتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشأن الداخلي المصري.

    وفي المركز الخامس، جاءت بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ32، التي أقيمت في مصر، وانطلقت في شهر يونيو/ حزيران 2019.

    وجاء في المركز السابع الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما كان لاعب منتخب مصري، عمرو وردة، في المركز التاسع وقبل الأخير في القائمة، والذي تم استبعاده من من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عقب أزمة التحرش الجنسي أو ما أطلقت عليه وسائل الإعلام "فتاة السوشيال ميديا".

    أما المركز العاشر والأخير، فكان من نصيب "ثانوس"، وهو الشرير من آخر أجزاء فيلم الأبطال الخارقين "أفنجرز"، المستوحاة من قصص "مارفل" الهزلية.

    وطرح فيلم "Avengers: Endgame" في دور العرض السينمائية خلال شهر مايو/ أيار 2019، وهو من أكثر الأفلام تحقيقا لإيرادات شباك التذاكر العالمية خلال العام المنصرم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نادي الأهلي, مافيا, محمد علي, كأس الأمم الأفريقية, غوغل, مصر, عمرو وردة, محمد رمضان
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