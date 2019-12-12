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19:33 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    جنازة في مصر

    وفاة مسؤول قضائي كبير في مصر

    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
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    توفي، اليوم الخميس، المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعد رحلة علاجية في ألمانيا.

    وقال مصدر مقرب من العائلة، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الغد الجمعة، في مسجد مستشفى الجلاء العسكري بطريق صلاح سالم، بحسب تقارير مصرية محلية.

    وأضاف أن "العزاء سيقام، الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي".

    يشار إلى أن المستشار حاتم بجاتو ولد في 12 يناير/ كانون الثاني 1961، وحصل على ليسانس الحقوق في عام 1982، بتقدير جيد، من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم القانون العام، في عام 1989، بتقدير جيد جدا، من جامعة الإسكندرية.

    وفي عام 1983، عين بجاتو معاونا بالنيابة العامة، ثم عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، وفي 2002 عين مستشارا في محاكم الاستئناف، ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 2005.

    وفي نهاية عام 2005، عين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

    وفي مايو/ أيار 2013، عين وزيرا للشؤون القانونية والبرلمانية، وفي شهر يوليو/ تموز من نفس العام، عين رئيسا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2015.

    وانتدب المستشار حاتم بجاتو منذ 2006 حتى 2009 مستشارا لوزير العدل لشؤون التشريع، كما شغل منصب أمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، ومن 2012 إلى 2013 شغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.

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