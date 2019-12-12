وزير الخارجية المصري: مفاوضات سد النهضة شهدت تطورا إيجابيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة شهدت تطورا إيجابيا، زاد من تحديد وضع المفاوضات، بعد جولتين من التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

أسوان - سبوتنيك . وقال شكري في تصريحات على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية، اليوم الخميس، إن "العاصمة الأمريكية شهدت جولتين من المفاوضات، وحدث تطور إيجابي زاد من تحديد وضع المفاوضات وعناصرها الرئيسية بما يحقق مصلحة مصر المائية ويحفظ لإثيوبيا مصالحها التنموية، دون أي تأثير على مصالح مصر المائية".

يذكر أن العاصمة الأمريكية واشنطن استضافت اجتماعا حول مفاوضات سد النهضة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان وطلب وساطة أمريكية.

وتتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 مترا لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا عن التنسيق في إدارة سدي النهضة والسد العالي، طبقا لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا.