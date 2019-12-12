"واقعة التشويه" تثير الجدل في السعودية... والحكومة تعلق

أثارت واقعة تشويه لوحة فنان سعودي من قبل مجهولين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرضت لوحة للفنان السعودي كلاخ للتشويه، التي كان رسمها على جدار في الرياض، وهي لفتاة محجبة.

وشارك كلاخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، لوحته التي تعرضت للتشويه، وغرد مستنكرا لمن قام بتشويهها: "طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها".

مبدع يا #كلاخ وكلنا ندعمك 👍.

وزملائي في @mocsaudi سيتواصلون معك. https://t.co/zwDloiGSWf — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 11, 2019

من جانبه، علق وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على تغريدة "كلاخ" قائلا: "مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك، وزملائي سيتواصلون معك".

#كلاخ ما زال يتخفى وراء اسمه المستعار، ولكن أعماله أصبحت هويته التي يعرفها الجميع. وزاد صيت شهرته مؤخراً بعدما تفاعل معه وزير الثقافة إثر تشويه متعمد لإحدى رسوماته بـ #الرياض، وأشاد بموهبته، ووعده بالتواصل معه لحل المشكلة. #الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/LnZJ5ee3Mv — صحيفة الرؤية (@Alroeya) December 12, 2019

وأثارت واقعة تشويه اللوحة الفنية، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا عدة صور للرسام السعودي، وأشادوا بموهبته.