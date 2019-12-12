مصر في طريقها لتصنيع أنظمة عسكرية دفاعية

وأكد الموقع الإلكتروني لـ"بوابة الأهرام"، مساء اليوم، الخميس، أن الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية وشركة (IMUT) المصرية وشركة (ESCRIBANO) الإسبانية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات الشركة الأسبانية فى مجالات التصنيع العسكرى والصيانة والتدريب، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى الجانب المصري، والمتمثل في شركات الإنتاج الحربي وشركة (IMUT) للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن توقيع هذه المذكرة يأتى استكمالاً للتعاون المثمر بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات الإسبانية من ناحية، والتعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة (IMUT) المصرية من ناحية أخرى، فى مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني.

وقدم غافيير إسكريبيانو، رئيس مجلس إدارة شركة الإسبانية عرضاً تقديمياً حول الشركة ومجالات عملها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء الشركة عام 1989، وتعمل في إنتاج معدات الدفاع والفضاء، محطات الأسلحة، المعدات الميكانيكية والإلكترونية والأنظمة البصرية، وغيرها من المعدات والأنظمة.

وأكد إسكريبيانو أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات فى مجال الصناعات الدفاعية يتيح إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال إلى مصر، كما يؤهلها لتكون مركزاً للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة شركته الإسبانية في معرض "إيديكس 2020".

وتم الإتفاق على قيام وفد فني من الشركة الإسبانية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي المصرية، للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والصناعات العسكرية المتوفرة بها على أرض الواقع، وذلك لوضع آليات وأسلوب التنفيذ في ضوء هذه الإمكانيات.