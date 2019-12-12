أول زيارة سعودية رسمية لقاعدة فلوريدا بعد واقعة إطلاق النار

قالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، إن سفيرة السعودية، الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا، اليوم الخميس، لتقديم التعازي، بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

وأضافت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، عبر بيان نشر عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع".

HRH Amb. ⁦@rbalsaud⁩ visited the Naval Air Station Pensacola to personally extend her deepest condolences for the tragedy that unfolded last week and reinforce KSA's full cooperation with US authorities in investigating this senseless act of violence https://t.co/RPFfM8Ps0C — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) December 12, 2019

​وتعهدت السفيرة بتقديم "أي مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".

وكانت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أدانت الحادث الذي وقع أمس في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما فتح سعودي النار على قاعدة عسكرية وأوقع ثلاثة قتلى وسبعة مصابين.

وقالت السفيرة إن الشعب السعودي متحد في إدانته للجريمة التي وقعت في فلوريدا، وذلك في تغريدة لها على "تويتر".

وقدمت السفيرة السعودية خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.