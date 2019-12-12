مصدر أمني لـ"سبوتنيك": إصابة شخصين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتتيك" إن "عبوتين ناسفتين وضعهما مجهولون انفجرتا في منطقة البلديات ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بمقتل أربعة منتسبين من الحشد الشعبي ، إثر تفجير سيارة مفخخة قادها انتحاري، في مدينة سامراء، شمالي العراق.

وكانت القوات العراقية، قد تمكنت الاثنين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، في قضاء سامراء الذي يعتبر من المدن ذات الطابع القدسي، شمال العاصمة بغداد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.