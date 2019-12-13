الجيش اليمني يعلن السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الخميس، استعادة سلسلة جبلية وصفت بالاستراتيجية، من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال اللواء الأول حرس حدود على صفحته في "فيسبوك"، إن "القوات شنت هجوما واسعا على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة في مديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف "أن معارك عنيفة دارت مع الحوثيين اثر العملية النوعية المباغتة تكللت بإحكام السيطرة الكاملة على جبل قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة".

ووفقا للواء، "تكبد الحوثيون خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى "مساندة طيران التحالف، للقوات بضربات دقيقة ومركزة أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، ودمرت 3 عربات عسكرية، فيما تم إحراق آلية في أعالي جبل قشعان".

ونقل إعلام اللواء الأول عن قائد المحور الشمالي - قائد اللواء العميد هيكل حنتف، قوله إن "جبل قشعان تم استعادته بالكامل وكذا جميع التباب التي تقع في محيطه".

وأوضح أن "العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة شاركت فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي".

وثمن العميد حنتف "دور طيران التحالف في إسناد القوات وحسم المعركة بأقل الخسائر، ملحقا بقوات العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وذكر اللواء على صفحته أن "القوات تواصل تأمين المواقع التي سيطرت عليها، والضغط على الحوثيين والتقدم باتجاه مركز مديرية برط".

وحسب إعلام اللواء "تكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في كونها تتوسط وادي سلبة الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لوجود الحوثيين فيه كونها قبائل داعمة للشرعية وكثير من أبنائها يقاتلون في صفوف الجيش".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق الخميس، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة العميد يحيى سريع، إحباط زحف واسع للجيش في الجوف استمر 16 ساعة، بغطاء جوي مكثف بأكثر من 30 غارة، وتكبيد قواته عشرات القتلى والجرحى بينهم سقطوا بقصف تعزيزات بصاروخ باليستي من طراز قاصم.