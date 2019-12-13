الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: نسبة التصويت بلغت 41.14 %

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بلغت 41.14 بالمائة.

وقال شرفي أن 9 ملايين و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 مليون و559 ألف و853 ممن هم مسجلون في الهيئة الناخبة.

وأوضح شرفي في ندوة صحفية أن نسبة المشاركة للجالية الوطنية بالخارج بلغت 69ر8 بالمائة فيما بلغت النسبة النهائية على المستوى الوطني 41.14 % بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.