وزيرة الطاقة اللبنانية: حفر أول بئر نفطي سيبدأ في يناير 2020

صرحت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني خوري، اليوم الجمعة، عن تسلم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" و"ايني" و"نوفاتيك" للتنقيب عن النقط والغاز في البلوك رقم 4.

بيروت - سبوتنيك. وأعلنت الوزيرة ندى بستاني، عن بدء أعمال الحفر لأول بئر نفطي قبالة سواحل لبنان في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت بستاني، خلال مؤتمر صحافي، "نتشارك اليوم سوياً لحظة مهمة في تاريخ لبنان لإطلاق أول خطوة تنفيذية في مرحلة الاستكشاف، وهي اصدار وتسليم رخصة الحفر باول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 لكونسورتيوم شركات توتال ايني نوفاتيك".

وأضاف بستاني أن "هذا الحدث هو نتيجة الجهود المتراكمة خلال تولّي الوزراء السابقين منذ العام 2009، وكان اهمّها اعداد القوانين والمراسيم الازمة واطلاق دورات التراخيص الاولى والثانية وصولاً لتوقيع العقود في البلوكين 4 و9 مع بداية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أن "حفر البئر ستقوم به السفينة التابعة لشركة Vantage والموجودة حالياً في مصر، وسوف تتوجه الى لبنان فور الانتهاء من اعمالها"، موضحة "نتوقع وصول السفينة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020، وستأخذ عملية الحفر حوالي الشهرين، يضاف اليها شهران آخران لتحليل المعطيات ومعرفة امكانية وجود استكشاف تجاري أو لا، علماً ان نسبة النجاح عالمياً هي 1 من اصل 3 آبار استكشافية".

ولفتت بستاني إلى أن الحفر الأولى "سيؤدي الى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحر لبنان ما ينعكس ايجاباً على باقي البلوكات وعلى دورة التراخيص الثانية".

وأوضحت وزيرة الطاقة أن عملية الحفر تحتاج الى شهرين بالاضافة إلى شهرين إضافيين لتحليل المعطيات الناتجة عن الأعمال الأولية.