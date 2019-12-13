مدير حملة تبون لـ"سبوتنيك": مرشحنا الفائز من الجولة الأولى والنتائج تعلن اليوم

وقال لعقاب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن الهيئة المستقلة للانتخابات انتهت فعليا من عملية الفرز، وأن الإحصائيات الداخلية تشير إلى 64% دون حساب نسبة التصويت في المهجر، وأنه بعد إضافة نسبة أصوات المهجر لن تقل نسبة عبد المجيد تبون عن 57%.

وأوضح أن الحديث عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات لم يستند إلى أية نتائج بل عبر عن رغبة بنيت عليها بعض التحليلات.

وكانت "سبوتنيك" أول من نشرت تقدم تبون في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في تصريحات خاصة من قبل النائب عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، الذي أكد تقدم تبون قبل انتهاء عملية الفرز.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، أن المؤشرات الأولية في الخارج أشارت إلى تقدم المرشح عبد المجيد تبون، وأن المؤشرات في الداخل أكدت تقدم نفس المرشح أيضا.

يشار إلى أن عبد المجيد تبون ولد في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، في ولاية النعامة في الجنوب الغربي من البلاد، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية،

ترأس وزارات السكن والعمران، والاتصال، والتجارة، في عهد بوتفليقة الذي اختاره في مايو/أيار 2017، ليكون رئيسا للحكومة خلفا لعبد المالك سلال، إلا أنه وبعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه أي في 15 أغسطس/آب 2017، أنهى الرئيس بوتفليقة مهام تبون، وعين مدير ديوانه أحمد أويحيى خلفا له.