السلطة الوطنية: نسبة التصويت في الانتخابات الجزائرية بلغت41%

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة داخل البلاد وصلت 41% ، في حين بلغت النسبة الإجمالية في الخارج 39%..

وأشادت في مؤتمر صحفي عقد، اليوم، بدور الجيش في تحقيق ما وصفته بالإنجاز، معتبرة أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة لتحقيق الديموقراطية والإرادة الشعبية، من خلال إجراء تلك الانتخابات الرئاسية.

وبلغت نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج 8.69%، وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ،محمد شرفي، إن 9 ملايين و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 مليون و559 ألف و853 ممن هم مسجلون في الهيئة الناخبة.

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الجزائرية أبوابها، أمس الخميس، وسط حركة احتجاج كبيرة.