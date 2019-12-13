مفوضية حقوق الإنسان في العراق تدين ما حصل في ساحة الوثبة

وجاء في بيان للمفوضية، نشرته على حسابها في فيسبوك: " تدين المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وبشدة ما حدث يوم الخميس 12 كانون الاول 2019 في منطقة ساحة الوثبة من جريمة بشعة استهدفت أحد المواطنين وأمام أنظار آلأف من المتظاهرين وعدسات الكاميرات".

وأضاف البيان: "وفي الوقت الذي تستنكر فيه المفوضية مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإنسانية بصلة ومنافية لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحق في الحياة ...فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للمتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات والتعاون مع القوات الأمنية في تقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وطالبت المفوضية القوات الأمنية بتعزيز تواجدها في ساحات التظاهر، والعمل على رصد أي حالات مشبوهة قد تستهدف المتظاهرين السلميين، ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأظهرت مشاهد مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق جثة أحد الاشخاص، بـ "عمودٍ كهربائي" من الأقدام، وسط ساحة الوثبة ببغداد.