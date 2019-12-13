وصول الروبوت "صوفيا" إلى منتدى شباب العالم 2019

وصلت الروبوت صوفيا، صباح اليوم الجمعة، إلى منتدى شباب العالم 2019 المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن صوفيا ذات ملامح بشرية إلى حد كبير ستشارك في منتدى شباب العالم لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

وكانت صوفيا دعت الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعا".

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر/كانون الأول في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعددة.

وصوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون، كما أنها الروبوت الأكثر تطورا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.