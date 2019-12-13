بيان لمتحدث الداخلية العراقية بشأن "جريمة بشعة" هزت الرأي العام في البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة، إن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن جريمة "حادثة الوثبة".

وشهدت ساحة الوثبة القريبة من سوق الشورجة وسط بغداد، واقعة غير مسبوقة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في العراق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمنت قتل شخص وحرق منزله وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء، إذ اتهمه قتلته بأنه "قتل 5 متظاهرين بالرصاص".

وقال المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة"، مبيناً أنه "لم يتم تسليم أو استلام أي متهم بجريمة الوثبة لغاية الآن وإنما الإجراءات التحقيقية مستمرة".

وبحسب وزارة الدفاع، فإن المجني عليه "شاب لم يتجاوز 17 عاما وكان منذ 5 أيام يطلب من المتظاهرين المتجمعين أمام منزله الابتعاد، لكنهم رفضوا فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار وتراشق بالكلام، وبعدها رمى بعض الأشخاص قذائف مولوتوف على منزله، وكان يحمل مسدساً وأطلق عددا من العيارات النارية فوق الرأس فاقتحموا منزله وقتلوه وسحلوه وعلقوه على أحد الأعمدة"

وأصدر متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، أمس، بياناً أدان الواقعة. وقال: "خرجنا سلميين من أجل الإصلاح وحقن الدماء ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من أجل إعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي، خرجنا ونحن رافعون شعار السلمية، راهنا عليها كثيراً وسنراهن وستكون هي شعارنا الدائم".

واعتبر البيان أن "ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون وتدينها الإنسانية والأديان ويعاقب عليها القانون". ونقل البيان عن "شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية" أن "أحد الأشخاص قام من سكنه في منطقة ساحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عدداً منهم، من دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع البعض إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع هذه الأفعال".

ونأى المتظاهرون بأنفسهم عن مسؤولية محاسبة الجناة، إذ قال البيان: "نحن لا نحاسب، إنما نطالب القوات الأمنية والقضاء بمحاسبة السراق والمجرمين، ولا يمكن أن نسمح بتشويه صورة ثورتنا البيضاء، لذا نحن المتظاهرين السلميين نعلن براءتنا مما حدث في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة". وأضاف أنه "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".