محلل سياسي جزائري: تبون أول من فتح ملفات الفساد لذلك أقيل من منصبه

قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري بدرالدين زواقة إن فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون جاء مفاجئًا للحراك وللشعب الجزائري.

وأضاف زواقة في حديث لراديو "سبوتنيك"، قائلا: "لكن المتابع للواقع السياسي يعتبر فوزه طبيعيا لأن الحراك انقسمت هويته، والأحزاب التقليدية تشتت، لذلك استطاع عبد المجيد تبون، بذكاءه، أن يستفيد من كل هذه التناقضات الموجودة في الحراك والطبقة السياسية".

وتابع أن "شباب الحراك يعتبرونه امتداد للسلطة السابقة ولكن كثير من النخب يعتقدون أنه ليس من بقايا النظام السابق، لأنه يعتبر أول من فتح ملفات الفساد وبمجرد تطرقه إلى هذا الملف أقيل فورا، فمن الواضح أن هناك اختلاف على انتمائه السياسي وحالة التناقض هذه تعيشها الجزائر بشكل كبير".

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون فاز في انتخابات الرئاسة، التي أجريت أمس بعد حصوله على 58% من الأصوات، وذلك وفقا لنتائج أولية.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي تلفزيوني بالعاصمة الجزائر، إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 40 في المئة.

وفاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بحسب السلطة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.