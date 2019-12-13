تسجيل
15:40 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    امرأة سعودية

    من بينها "صيانة السيارات"...مهن جديدة تقبل عليها الفتيات في السعودية

    © AP Photo / Khalid Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102625/22/1026252257.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912131043717843-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    يسابقن نساء السعودية الزمن، ويتنافسن من أجل الحصول على لقب الأولى في المجال أو الحرفة التي كانت مقتصرة على الرجال فقط، أو ربما لم يستطعن المجاهرة بها.

    الكثير من الحرف والأعمال ظلت حتى وقت قريب تقتصر على الرجال، وربما على الوافدين من الخارج، إلا أن الانفتاح الحاصل بشأن إفساح المجال أمام المرأة لم يعد يقتصر على الوظائف أو مجالات الدراسة فحسب، بل أصبحت المهن والحرف أهدافا جديدة للمرأة السعودية حتى التي تقتصر على الرجال في بعض الدول الأخرى.

    المرأة السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    "جواز العصمة بيد المرأة" يثير ضجة في السعودية
    مهن الإنشاءات المعمارية وصيانة السيارات والعمل في المطاعم والمحال التجارية، كلها لم تعد تقتصر على الرجال في السعودية، حيث ظهرت الكثيرات خلال الفترات الماضية في هذه المهن متباهين بعملهن على عكس ما سبق.

    في البداية تقول الدكتورة لمياء البراهيم، استشارية الأسرة والمجتمع في السعودية، إن العديد من المهن التي كان يظن البعض أنها مقتصرة على الرجال لم تعد بعد، وأن بعضها يعملن بها السيدات منذ فترات إلا أنه لم يسلط الضوء عليها، أو أنهن لم يعلن عن ذلك في السابق.

    وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن كافة الحرف المتعلقة بالأطعمة وصناعة الحلويات تقبلن عليها النساء بشكل كبير في الوقت الراهن، خاصة أن بعضهن يعملن فيها منذ فترات طويلة.

    بشأن المهام الجديدة التي تقبل عليها النساء في الوقت الراهن، أوضحت أنها تتمثل في مجالات الأطعمة بشكل كامل، وكذلك مجالات الديكور والرسم والحرف المتعلقة بالإنشاءات المنزلية.

    كما توقعت دخول المرأة السعودية مجال ميكانيكا السيارات وصيانتها بشكل عام، في ظل حاجة السوق لهذه الحرف النسائية،  ودخلت النساء أيضا إلى مجال التسويق بشكل كبير.

    كما تعمل العديد من الفتيات في مجال السباكة والكهرباء والنجارة في العديد من مناطق السعودية المختلفة.

    وأشارت إلى فن "الباريستا"، وهي عن صناعة القهوة، وهي حرفة جديدة يتنافس فيها السيدات والرجال، فيما أصبحت مهنة الديكور والتصميم محط الأنظار، إلا أنها ليست بالجديدة، خاصة أن بعض الفتيات يعملن بها في السنوات الماضية دون الإعلان عن ذلك، خاصة في ظل وجود المعاهد والكليات الخاصة بهذا الأمر.

    وترى أن دخول الفتيات لمجال العمل في الحرفة بعد الدراسة يعد خطوة إيجابية بدرجة كبيرة، خاصة أن دخول الفتيات في العمل بهذا الشكل يساهم في عملية التنمية بشكل كبير.

    وشددت على أن التغيير الأهم في الأمر هو التغير الثقافي والاجتماعي بقبول دخول المرأة في مجالات عمل كانت تقتصر على الرجال.

    كما ذكرت أن المرأة كانت تعاني بشكل كبير إثر المنافسة من الرجال في سوق العمل، خاصة أن بعض الرجال كانوا لا يقبلون بمنافسة النساء لهم ويعملون على إخراجهن من السوق، إلا أن القوانين الحالية تحمي المرأة وتدعمها بشكل كبير.

    تقول مريم الحربي، من أوائل المرشدات السياحيات في السعودية، إن فن "الباريستا"  دخلته المرأة السعودية بقوة ونجحت وتميزت فيه.

    فتيات سعوديات
    © AP Photo /
    عقب إلغاء شرط ولي الأمر... 14 ألف سعودية يحصلن على جواز سفر
    وأضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن  نجيبة المالكي هي أول عربية تتأهل لمسابقات عالمية في فن القهوة.

    وتوضح أن التميز الذي حققته النساء في فن القهوة تعود قيمته إلى رمزية القهوة في الأساس بالنسبة للسعوديين حيث تعتبر من رموز الكرم.

    وأشارت إلى أن الفتيات يقبلن على العمل في فن صناعة القهوة من حبهن لها.

    وأشارت إلى أن بعض مراكز التدريب شرعت في تدريب الفتيات على فن صناعة القهوة وسط إقبال كبير عليه، إضافة إلى بعض الحرف الأخرى التي لم تكن تعرفها الفتيات.

    وتأهلت المواطنة "نجيبة المكي" إلى بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتي ستقام في لندن العام المقبل.

    وتعتبر المكي أول امرأة سعودية تتأهل لتلك البطولة، وذلك بعد فوزها في بطولة إعداد القهوة على صعيد الشرق الأوسط.

    كما تداولت مقاطع فيديو في العديد من وسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية عن ثلاثة فتيات سعوديات يعملن في مجال البناء والتشييد، وبحسب مريم الكثيري إحدى الفتيات الثلاثة فأنهن ورثن المهنة عن والدهم، وأن العديد من الصعوبات وواجهتهن في البداية ولم يكن يستطعن الإجهار بعملهن في السنوات الماضية.

    وقدمت السعودية في الفترة الأخيرة العديد من القوانين والضوابط التي سمحت للمرأة بدخول الوظائف والحرف التي كانت تقتصر على الرجال فقط.

    انظر أيضا:

    "جواز العصمة بيد المرأة" يثير ضجة في السعودية
    السعودية تلغي إلزام المرأة باصطحاب محرم في الفنادق
    حدث "غير مسبوق" للمرأة السعودية مساء اليوم
    الأحوال المدنية السعودية تجيب عن سؤال: هل يجوز استخراج بطاقة هوية للمرأة "دون حجاب"؟
    المرأة السعودية تدخل سوق العمل بدعم من ولي العهد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر لمدينة أركويبا، بيرو
    خطط لأفضل رحلة على الإطلاق: أفضل 10 مواقع للسياحة في عام 2020
    جونسون يعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير
    نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل
    ماذا كان يبحث العالم على غوغل في 2019
    ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك