نائب تركي يدعو لتأسيس صداقة برلمانية مع ليبيا

تقدم النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" (المعارض)، دنيز ياووز يلماز، بطلب إلى رئاسة البرلمان التركي، من أجل تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا، وجاء ذلك في تصريح أدلى به في البرلمان، اليوم الجمعة.

إن تأسيس مجموعة الصداقة، ضرورة تمليها العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين منذ سنوات طويلة، وفي هذا الصدد، نتوقع من رئاسة البرلمان إنشاء مجموعة الصداقة في أقرب وقت ممكن.

نقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم، الجمعة، عن يلماز أن التطورات في ليبيا التي تحولت إلى حرب أهلية تؤثر على العلاقات البرلمانية، قائلا:

وتطرق النائب التركي المعارض إلى مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أنها ستفتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

ونوهت الوكالة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، قد أقر مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، وذلك في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.