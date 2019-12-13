السيسي يوجه رسالة للرئيس الجزائري الجديد

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة للرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية.

وهنأ السيسي، عبر صفحتيه الرسميتين على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، الشعب الجزائري بنجاح الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس المصري: "أهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، على ثقة الشعب الجزائري به".

وفاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بحسب السلطة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.