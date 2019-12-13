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    المرشح للرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون يصوت فى الانتخابات الرئاسية، 12 ديسمبر 2019

    التحديات التي يواجهها عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد

    © AP Photo / Fateh Guidoum
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    يواجه الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، تحديات عديدة، بعد إعلان فوزه بكرسي الرئاسة الجزائري.

    نشرت وكالة "رويترز" تقريرا، حول أبرز تلك التحديات التي يواجهها عبد المجيد تبون، خاصة وأنه يصعد إلى رأس السلطة محاطا بأشواك أزمة سياسية لم تشهد البلاد لها مثيلا منذ عقود، وأوضاع اقتصادية

    عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
    © AP Photo / Fateh Guidoum
    بعد فوزه... الرئيس الجزائري المنتخب يوجه رسالة للشعب
    عاصفة وهجمات شرسة للانتقاص من شرعيته بعد الفوز في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا في ظل معارضة حركة احتجاجية ضخمة.

    وفاز تبون (74 عاما) بالسباق الانتخابي متفوقا على المرشحين الأربعة الآخرين وجميعهم، مثله، من كبار المسؤولين السابقين وحصد 58% من الأصوات، منهيا المعركة الانتخابية في الجولة الأولى.

    وتأمل السلطات في أن ينهي انتخاب رئيس جديد الاضطرابات المستمرة على مدى عدة أشهر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاما في سدة الرئاسة، في أبريل/ نيسان عندما سحب الجيش دعمه له إثر مظاهرات حاشدة.

    لكن المتظاهرين يرفضون الانتخابات برمتها، ويعتبرونها خدعة مدبرة من قبل سلطات يلفها الغموض ويدعمها الجيش لإخماد الانتفاضة المستمرة منذ أشهر واستعادة النظام السياسي القديم.

    وأثناء توليه وزارة الإسكان، كان تبون مسؤولاً عن بناء المسجد الأعظم في الجزائر صاحب أطول مئذنة في العالم، وهو مشروع دفعت به الحكومة كرمز وطني، وعن توسيع نطاق البرنامج الحكومي السخي لبناء منازل منخفضة التكلفة ليشتمل على مليون شقة جديدة.

    ويقول مسؤولون إن 40% من الناخبين أدلوا بأصواتهم، وهو ما يكفي لإضفاء الشرعية على العملية.

    تحديات داخلية

    لكن المتظاهرين والمتعاطفين معهم الذين قاطعوا الانتخابات يمكن أن يطعنوا في التفويض الذي حصل عليه الرئيس الجزائري الجديد. ونظرا لغياب قيادة واضحة للحركة الاحتجاجية، يبقى السؤال المحير مع من سيتفاوض تبون على مسار يحظى بالقبول على نطاق واسع للمضي قدما.

    وبالإضافة إلى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، يواجه تبون أصعب وضع اقتصادي تشهده الجزائر منذ عقود، مع تراجع عائدات الطاقة والتخفيضات الصعبة في الإنفاق الحكومي.

    وانخفضت صادرات الطاقة، وهي مصدر 95% من عائدات الدولة، بنسبة 12.5% هذا العام.

    واستنفدت الحكومة أكثر من نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ بدء انخفاض أسعار الطاقة في عام 2014، ووافقت على خفض الإنفاق العام بنسبة 9% العام المقبل، دون المساس بالدعم بالغ الحساسية من المنظور السياسي.

    الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    متخصص في الاقتصاد... من هو عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد؟
    كما أقرت قواعد استثمار جديدة لكي تسمح للشركات الأجنبية بامتلاك حصص أغلبية في "القطاعات غير الاستراتيجية"، وتسهل على شركات النفط العالمية العمل مع شركة الطاقة الحكومية سوناطراك.

    صورة الرئيس

    وكان تبون ينظر إليه خلال سنوات عمله وزيرا في حكومة بوتفليقة على أنه من التكنوقراط. وشغل منصب رئيس الوزراء في عام 2017 ليُعزل بعد أقل من ثلاثة أشهر عندما تعرّض إلى رجال الأعمال الكبار ذوي النفوذ في الحلقة المحيطة بالرئيس، وكثير منهم في السجون الآن بتهمة الفساد.

    وحاول تبون، كغيره من المرشحين، تسخير حركة الاحتجاج واستغلالها كمصدر للتأييد من أجل الإصلاح في الوقت الذي يرفض فيه جوهر رسالتها بتنحية النخبة الحاكمة برمتها وإبعاد الجيش عن السياسة.

    واستغل الملابسات التي أحاطت بالفترة الوجيزة التي قضاها في رئاسة الوزراء عام 2017 لتلميع صورته وتعزيز أوراق اعتماده بوصفه شخصية نزيهة وقفت في مواجهة بوتفليقة. وتعهد خلال حملة الانتخابات "بفصل المال عن السياسة".

    ومع ذلك، اعتقل ابنه أيضا في عملية التطهير التي أعقبت سقوط بوتفليقة، وهو الآن بانتظار المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع. ويقول أنصار تبون إن محنة ابنه شاهد ودليل على استقلاله عن السلطات المدعومة من الجيش.

    انظر أيضا:

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    متخصص في الاقتصاد... من هو عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد؟
    الكلمات الدلالية:
    عبد المجيد تبون, الرئاسة الجزائرية, الجزائر
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