السودان... دقلو يرأس اجتماع قيادات الجبهة الثورية والحرية والتغيير... صور وفيديو

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته في جوبا، اجتماعا ضم قيادات من الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية رئيس حركة "كوش" السودانية محمد داؤود بنداك، إن "الاجتماع جاء بمبادرة كريمة من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وتناول القضايا الخلافية بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير".

وأوضح أن "النقاط الخلافية شملت آلية اتخاذ القرار في الحرية والتغيير وشروع الحرية والتغيير في تعيين الولاة وتحديد سقف زمني لتكوين المجلس التشريعي الأمر الذي يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي بجوبا".

ووصف داؤود اللقاء بأنه كان "ناجحا وبناء تناول القضايا بوضوح وشفافية".

يذكر أن الاجتماع ضم من قيادات الجبهة الثورية مالك عقار واركو مناوي والتوم هجو ومحمد داؤود بنداك ومن الحرية والتغيير عضوا المجلس السيادي محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وإبراهيم الشيخ.