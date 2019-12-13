بعد لقائه النمش... رئيس الوزراء الكويتي يوجه رسالة للمواطنين

وجه الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رسالة للمواطنين، بعد استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، التي تقضي بإبلاغ الهيئة أو الجهات المختصة عن أية جريمة أو شبهة فساد.

ووجه الخالد الشكر والتقدير للمواطنين، وذلك خلال لقائه مع رئيس "نزاهة" عبد الرحمن النمش، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وخلال اللقاء "أكد الخالد على ضرورة تجسيد دور الهيئة في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين، وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد".

وعلى جانب آخر، ذكرت "القبس" أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "عبر عن شكره وامتنانه للرسالة الأبوية التي وجهها له أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأعرب فيها عن أسفه وتأثره لمحاولة الاعتداء عليه في مقبرة الصليبخات".

وصرح الغانم "لقد غمرني سمو الأمير بمشاعره الأبوية، جميعنا نشاطر مشاعر سموه في أن ما حدث، أول من أمس، أمر يتناقض مع أخلاقنا كمسلمين ومع عادات أهل الكويت".

وكان أمير الكويت بعث في وقت سابق أمس، برقية إلى الغانم عبر فيها عن أسفه وتأثره لما تعرض له الغانم في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية.

وأعلن الغانم أنه سيوجه دعوة لعقد جلسة لمجلس الأمة في 24 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذا تشكلت الحكومة الأسبوع المقبل.