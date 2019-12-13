نصر الله: حكومة اللون الواحد لا يمكنها أن تعالج أزمة البلاد

قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إن حكومة اللون الواحد التي تضم حزب الله وحلفائه لا يمكنها أن تعالج أزمة البلاد التي تحتاج إلى تكاتف الجميع.