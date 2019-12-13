نائب رئيس "النواب اللبناني": حكومة الاختصاصيين لا تخدم المصالح العليا للبلاد

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، النائب إيلي الفرزلي، لـ"سبوتنيك"، إن الاستشارات النيابية الملزمة يجب أن تجرى في موعدها الإثنين المقبل، ولا يوجد أي مبرر لتأجيلها.

وأشار إلى أن مسؤولية الأطراف المتبقية وخصوصاً رئيس الحكومة المكلف أن يأخذ بعين الاعتبار أن وجود الكتل السياسية التي هي ممثلة لمكونات المجتمع اللبناني والتي هي نتيجة من نتائج الانتخابات النيابية أمر يعطي فعالية وقوة للحكومة في حال تأليفها، ولكي تكون الحكومة فعالة يجب أن يكون الحضور السياسي وازنا فيها.

ولفت الفرزلي إلى أن: "منطق الأمور يقول بتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة لأنه حتى الوزير جبران باسيل أكد أنه لا يملك الرغبة ولا القدرة لكي لا يكون الرئيس الحريري ممثلاً للمكون الذي ينتمي إليه".

رأى أن الكلام عن حكومة من اختصاصيين فقط فيه مغالاة ولا يخدم المصالح العليا للبلد ولوحدة البلد واستقراره، يجب الأخذ بعين الاعتبار التركيب السياسي الذي يعكس المكونات السياسية في المجلس النيابي أيضاً إلى جانب اختصاصيين.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس رسالة بأن المجتمع الدولي مستعد أن يدعم لبنان وهذا أمر إيجابي بقي أن يأخذ لبنان الخطوات المترتبة عليه.

عن الدور الذي من الممكن أن تلعبه فرنسا لحل الأزمة اللبنانية قال الفرزلي: "لا أدري إن سيكون لها دور في حل الأزمة السياسية الآن".

وأكد النائب اللبناني أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي مقلق جداً في البلاد.