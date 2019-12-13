انخفاض تكاليف السفر في الكويت 64%

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في الكويت (IATA) أن أسعار تذاكر الطيران اختلفت كثيراً في العشرين سنة الأخيرة.

وخفضت تذاكر السفر بنسبة 64% عن سعرها قبل 20 عاماً، ليبلغ حالياً السعر الوسطي لتذاكر الذهاب والإياب 293 دولاراً دون ضرائب وذلك وفقاً لتقرير صدر أمس من الاتحاد الدولي للنقل الجوي نشرته جريدة "قبس" على موقعها الرسمي.

وقدر الاتحاد الكويتي عدد المسافرين في 2019 بنحو 4.54 مليار مسافر، مع توقع زيادة نسبتها %4 في 2020 إلى 4.72 مليار، مضيفاً أن متوسط الربح الصافي عن كل مسافر يساوي 5.7 دولار أمريكي، متوقعاً ارتفاع ذلك الربح إلى أكثر من 6 دولارات في 2020.

مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي سيسجل في نهاية العام الجاري أرباحاً تقدر بـ 25.9 مليار دولار.

يذكر أن التوقعات سابقاً كانت تشير إلى 28 ملياراً، أي أكثر من العام الحالي الذي أتى مخيباً للآمال قليلاً، لا سيما على صعيد الشحن الذي سجل 61.2 مليون طن في 2019، وهو المعدل الأكثر انخفاضاً خلال 3 سنوات.