برعاية السودان... اجتماع للحكومة والمعارضة الجنوبية في جوبا حول تطورات ملف السلام

عقد رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة في دولة الجنوب، رياك مشار، اجتماعا ثلاثيا مساء اليوم بالقصر الرئاسي في جوبا، حول تطورات ملف السلام في دولة جنوب السودان.

جوبا - سبوتنيك. ويأتي اللقاء في إطار رعاية السودان لاتفاق سلام دولة الجنوب وضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى حل القضايا العالقة في اتفاق السلام بين حكومة الجنوب والمعارضة بقيادة رياك مشار.

وأكد وزير رئاسة مجلس الوزراء بدولة الجنوب مارتن إيليا في تصريح صحفي أن: "الاجتماع جاء مثمرا وبناءا وكان الهدف منه اطلاع القادة في الحكومة والمعارضة على موقف تنفيذ القضايا العالقة خاصة موقف تنفيذ الترتيبات الأمنية خلال فترة المائة يوم المتفق عليها".

واستعرض حجم التمويل المقدم لعدد من المفوضيات واللجان والآليات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن "آلية المراقبة أشادت بالتنفيذ في عدد من الجوانب".

وأضاف إيليا أن: "الاجتماع أمن على وجود بعض التراخي في تنفيذ بعض البنود العالقة وان الآليات المعنية أكدت التزامهما بإسراع وتيرة التنفيذ بما يعجل بالسلام لشعب دولة الجنوب".