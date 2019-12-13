الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس.

بنغازي – سبوتنيك. صرحت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أن "منصات الدفاع الجوي في القوات المُسلحة تستهدف طائرة مُسيّرة تركية وتقوم بإسقاطها في سماء العمليات وتحديداً بمحور عين زاره" .

كما نشر الإعلام الحربي صورا للطائرة، التي أسقطتها دفاعات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، فرض حظر جوي على مناطق عدة في ليبيا "سبق أن قررنا حظر الطيران فوق المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية، أو بالتحديد منطقة سبها، وذلك في يناير/ كانون الثاني فبراير/ شباط الماضيين، واليوم، وبعد تقدم العمليات العسكرية واتساع رقعتها، وذلك بعد إسقاط الطائرة الإيطالية التي انتهكت المجال الجوي ودخلت منطقة العمليات، رأت القيادة العامة للقوات المسلحة أن تصدر هذا الإعلان تنبيها وإلحاقا ببياناتنا السابقة حول أن هذه المنطقة عسكرية وممنوع الطيران عليها".