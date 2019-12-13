مساعدات إنسانية للسوريين... فيديو وصور

وزع الهلال الأحمر التركي مساعدات إنسانية للسوريين في المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات التركية، تشمل مواد غذائية وملابس ومستلزمات صحية .

قال نائب رئيس الهلال الأحمر التركي، إسماعيل حقي طورونج، في تصريح نشرته وكالة "الأناضول"، إن حل مشكلة الغذاء للأشخاص الذين يعيشون في مناطق الباب والراعي وإعزاز يأتي في مقدمة أولويات الهلال الأحمر.

الهلال الأحمر التركي يستمر في مساعدة المحتاجين!



شارك نائب رئيس مجلس الإدارة، إسماعيل حقي طورونج، في توزيع الملابس والمواد الغذائية وأدوات النظافة للعائلات المحتاجة في الباب، وإعزاز والراعي. pic.twitter.com/RdSyS8i93m — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) December 13, 2019

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، مساعدات إنسانية تشمل مواد غذائية، وملابس ومستلزمات صحية، للسوريين في مناطق الباب، والراعي، وإعزاز.https://t.co/wz1cvm8G16 — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) December 13, 2019

وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر التركي تواصل تقديم المساعدات قائلا: "الجمعية توفر بمرور الوقت احتياجات السوريين في المنطقة من مستلزمات صحية وخدمات تعليمية للأطفال".

وأكمل طورونج قوله "الناس هنا يستطيعون تلبية احتياجاتهم بأمان، وتركيا تسهم بشكل كبير من أجل تحقيق ذلك لم أر هنا معاناة تصل إلى حد الخطورة، فقط هناك بعض المشكلات بسبب موسم الشتاء".

وأضاف: "آمل أن تسهم الأغطية، والفحم، وغيرها من مستلزمات التدفئة في أن يجتاز السوريون في المنطقة هذا الشتاء بسلام".

وشارك إسماعيل حقي طورونج، نائب رئيس الهلال الأحمر التركي، أمس الخميس، في توزيع المساعدات على السوريين.