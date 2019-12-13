الرئيس الجزائري المنتخب يعلق على الأزمة مع المغرب

علق الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، على أزمة بلاده مع المغرب، وذلك في اليوم الأول له، بعد فوزه بالرئاسة.

وقال تبون في مؤتمر صحفي عقب خطابه الأول بعد انتخابه رئيسا للجزائر، تعليقا على الأزمة مع المغرب ومسألة غلق الحدود بين البلدين "الأزمة مع المغرب وإغلاق الحدود لها أسبابها، وزوال العلة يكون بزوال أسبابها".

وقال رئيس الجمهورية، تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الرئاسيات "هو حر في تسويق البضاعة التي يريد في بلده، أنا لا أعترف إلّا بالشعب الجزائري الذي انتخبني".

كما كشف رئيس الجمهورية، أن أول قرار سيشرع فيه، هو تغيير جذري للدستور في القريب العاجل، من خلال استفتاء شعبي، وبإشراك الخبراء والأساتذة في القانون الدستوري، مضيفا أنه سيقوم بتغيير قانون الانتخابات وسيفصل نهائيا المال عن الانتخابات، حتى يتمكن الشباب من الترشح، مبرزا أن مصاريف الانتخابات ستكون للشباب على عاتق الدولة.