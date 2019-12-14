الحوثي: بيان القمة الخليجية عدائي ولا خطوات إيجابية للتحالف تجاه مبادرة المشاط

وصف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم الجمعة، بيان القمة الخليجية الأربعين في الرياض، بأنه سعودي بنكهة خليجية حمل نزعة عدائية واضحة ضد اليمن، معتبرا إياها مؤشرا على الهيمنة السعودية على مجلس التعاون الخليجي.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لموقع صحيفة "الثورة" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، قال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا بالجماعة، في حوار تنشره الصحيفة غدا، إن "تحالف العدوان يراوح مكانه ولم يقدم أي خطوة تشير إلى نوايا إيجابية لديه تجاه مبادرة الرئيس المشاط".

وأضاف: "على خلاف تصريحات بعض المسؤولين السعوديين، فإنه مستمر في العدوان بل ويصعد على مستويات مختلفة".

تنشر الثورةفي عددها الصادر صباح غد السبت حوارا شاملا مع محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى،تطرق فيه إلى إيقاعات مبادرةالسلام التي أطلقها الأخ الرئيس مهدي المشاط وحول ما يثار من تسريبات في بعض الصحف الاجنبية ,وخفايا مفصلة فيهاhttps://t.co/oj8FxYajYp

✅ ⓣ.me/althawrahnews — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 13, 2019

واعتبر الحوثي، التصريحات التي أدلى بها مسؤولون سعوديون بشأن وقف عمليات التحالف، بأنها "إعلامية تبقى في ٳطارها الإعلامي"، مؤكدا أن "لا وجود لمصاديق على ٲرض الواقع".

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول، انتهت القمة الخليجية الـ40 في الرياض وسط أجواء وصفت بالهادئة فيما يخص العلاقات بين دول المجلس وأزمة الخليج، وأكدت القمة على أن أي اعتداء على دولة من دول المجلس هو اعتداء على الجميع، وطالبت أعضائها بالتوحد ضد إيران.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد ثمن "جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض"، مؤكدا على استمرار التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".