الجيش اليمني: 17 قتيلا و21 جريحا من الحوثيين بينهم قياديان في كمين بالضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الجمعة، مقتل وإصابة 38 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في كمين وصفه بـ"المحكم" في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش "26 سبتمبر" أن "القوات استدرجت، مساء الخميس، مجموعة من عناصر الحوثيين، في أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي الجب وبتار شمال الضالع".

وأضاف: "باغتت القوات مجموعة الحوثيين بهجوم، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان أبو أكرم السراجي، ومنصور البسارة، في حين أصيب 21 آخرين".

وأشار إلى "فرار من نجا من الحوثيين باتجاه حبيل السماعي".

وكان الجيش اليمني أعلن مساء الخميس، استعادة سلسلة جبلية وصفت بالاستراتيجية، من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية."

وفي نفس السياق، أعلنت جماعة الحوثي في وقت سابق الخميس، إحباط زحف واسع للجيش في الجوف استمر 16 ساعة، بغطاء جوي مكثف بأكثر من 30 غارة، وتكبيد قواته عشرات القتلى والجرحى بينهم سقطوا بقصف تعزيزات بصاروخ باليستي من طراز قاصم.