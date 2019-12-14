القوات المشتركة: الحوثيون منعوا دخول مساعدات الصليب الأحمر إلى الدريهمي

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمنع فريق للجنة الدولية للصليب الأحمر من الدخول إلى مدينة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "مليشيات الحوثي منعت فريق الصليب الأحمر من الدخول إلى مدينة الدريهمي (جنوب الحديدة)، واللقاء بالمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات وتتخذهم دروعا بشرية".

وأضاف أن "المليشيات استولت على المساعدات الاغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين في الدريهمي".

وأشار إلى "أن منع المليشيات الفريق من الدخول يأتي بعد تسهيل التحالف العربي والقوات المشتركة، مرور القافلة بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

واعتبر "تخلف المليشيات عن الاتفاق خشية انكشاف حقيقة اجرامها بحق 80 مدنيا تحتجزهم لاتخاذهم دروعا بشرية والتمترس بهم".

وكانت القوات المشتركة أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسهيل مرور قافلة مساعدات غذائية مقدمة من الصليب الأحمر، إلى مدينة الدريهمي التي يتبادل الجيش اليمني والحوثيين الاتهامات بفرض حصار على المدينة الواقعة جنوب الحديدة منذ أكثر من عام.