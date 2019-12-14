صحيفة: ولي العهد السعودي يتدخل لـ"إنقاذ أحد أكبر مشاريعه في المملكة"

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التكوين الجديد بعضوية كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وماجد الحقيل، وأحمد الخطيب، والمهندس إبراهيم السلطان، وفهد الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

وقالت الوكالة الرسمية إن "التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" يتوافق مع توجهات المشروع المستقبلية.

سمو ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار".https://t.co/xgO2AoXNeC#واس pic.twitter.com/hBrSVPNe1g — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 13, 2019

​من جانبها، نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر مطلعة، قولها إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تدخل شخصيا لإعادة تشكيل مجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" في ظل الصعوبات التي واجهها هذا المشروع".

ونقلت الصحيفة، أن "قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" صدر في أعقاب ما عرضه مجلس الإدارة السابق في الاجتماع الأخير الذي ترأسه بن سلمان، حيث اتضح أن إجراءات سير العمل لا تسير وفق المطلوب، وأن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022 قد يتأخر إلى ما بعد عام 2023".

وأوضحت أن "ولي العهد اتخذ قرار إعادة تشكيل المجلس بعد أن استشعر احتمالية تأخير افتتاح المشروع المقرر أن تفتتح مرحلته الأولى بعد 3 سنوات من الآن، وهو ما أفضى إلى اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لضمان إعادة المشروع إلى مساره الصحيح".

وكان الصندوق السعودي للاستثمارات العامة قد أطلق "مشروع القدية" ليكون "عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومعلما يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع في موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترا مربعا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للسعودية"، بما يتوافق مع "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس لـ"مشروع القدية"، في 28 أبريل/ نيسان 2018، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وتم الإعلان عن إطلاقه في 7 أبريل/ نيسان 2017 كوجهة ترفيهية رائدة.