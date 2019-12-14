تسجيل
08:55 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء القمة الخليجية في الرياض

    صحيفة: ولي العهد السعودي يتدخل لـ"إنقاذ أحد أكبر مشاريعه في المملكة"

    © REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104369/04/1043690453.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912141043722682-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/

    اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

    وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التكوين الجديد بعضوية كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وماجد الحقيل، وأحمد الخطيب، والمهندس إبراهيم السلطان، وفهد الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

    وقالت الوكالة الرسمية إن "التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" يتوافق مع توجهات المشروع المستقبلية.

    ​من جانبها، نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر مطلعة، قولها إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تدخل شخصيا لإعادة تشكيل مجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" في ظل الصعوبات التي واجهها هذا المشروع".

    ونقلت الصحيفة، أن "قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" صدر في أعقاب ما عرضه مجلس الإدارة السابق في الاجتماع الأخير الذي ترأسه بن سلمان، حيث اتضح أن إجراءات سير العمل لا تسير وفق المطلوب، وأن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022 قد يتأخر إلى ما بعد عام 2023".

    وأوضحت أن "ولي العهد اتخذ قرار إعادة تشكيل المجلس بعد أن استشعر احتمالية تأخير افتتاح المشروع المقرر أن تفتتح مرحلته الأولى بعد 3 سنوات من الآن، وهو ما أفضى إلى اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لضمان إعادة المشروع إلى مساره الصحيح".

    وكان الصندوق السعودي للاستثمارات العامة قد أطلق "مشروع القدية" ليكون "عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومعلما يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع في موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترا مربعا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للسعودية"، بما يتوافق مع "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي.

    وأقيم حفل وضع حجر الأساس لـ"مشروع القدية"، في 28 أبريل/ نيسان 2018، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وتم الإعلان عن إطلاقه في 7 أبريل/ نيسان 2017 كوجهة ترفيهية رائدة.

    انظر أيضا:

    محمد بن سلمان يبشر الشعب: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي أكلها
    طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة
     "بروح التواصل والسلام"… منطاد محمد بن سلمان يجوب العالم
    محمد بن سلمان يحضر نزال "الدرعية التاريخي" في الملاكمة...صور
    محمد بن زايد يوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصات من الأرجنتين خلال مسابقة كأس بطولة للرقص اللاتيني في ميدلين، كولومبيا 12 ديسمبر 2019
    اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    جونسون يعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير
    نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل
    ماذا كان يبحث العالم على غوغل في 2019
    ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك