الصدر يأمر بغلق المؤسسات التابعة لتياره لمدة عام كامل

أمر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بإغلاق جميع المؤسسات التابعة لتياره، واستثنى بعضها.

وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب الصدر، إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري لمدة عام كامل، على أن يستثنى منها تشكيلات سرايا السلام، ومؤسسة مرقد محمد صادق الصدر، والمكتب الخاص".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان. وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل نحو أسبوع، على تقديم استقالته.