انتشار عسكري مكثف في الخرطوم قبل ساعات من جلسة الحكم على البشير

تترقب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير، في الوقت الذي كثفت فيه قوات عسكرية من انتشارها في طرق العاصمة.

الخرطوم- سبوتنيك وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الخرطوم تشهد منذ صباح اليوم انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأضاف المراسل "الغرض من الانتشار العسكري إغلاق الطرق التي تؤدي لمقر القيادة العامة، تحسبا لتظاهرات لأنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى".

وكان رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان بحث مع قيادة الجيش "مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب غد السبت"، موضحا أن "الاجتماع بحث خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الاستراتيجية، والحيوية، وناشد المواطنين بالالتزام بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".

وأعلنت السودان، يوم الثلاثاء الماضي، نقل الرئيس المخلوع لنيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه في قضية انقلاب 1989.

وقالت النيابة العامة في بيان "نقل المخلوع عمر البشير من سجن كوبر بالخرطوم، وسط حراسة مشددة إلى نيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه حول انقلاب 1989".

وأضاف البيان "يذكر أنه وفي وقت سابق كانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء".

وفي 13 مايو/أيار الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خليفة "انقلاب 1989".