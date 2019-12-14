إسرائيل تنشر فيديو لأحد مواطنيها دخل الكويت... ماذا اصطحب معه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشره حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، يظهر أدوات صلاة داخل إحدى الغرف يظهر من نافذتها أبراج الكويت.

وأرفق الحساب، التابع للخارجية الإسرائيلية، الفيديو بتغريدة قال فيها: "قام أحد الإسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة".

قام احد الاسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة pic.twitter.com/uRALUIJrmX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 13, 2019

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صفحة إسرائيل بالعربية مقاطع فيديو عن زيارات إلى دول عربية، إذ نشرت في وقت سابق الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لزيارة يهوديين إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت حينها في تعليق: "يسعدنا أن نرى مضافة السعودي الذي زارنا يحتفي بضيوفه من إسرائيل ولا شك أن هذا نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود.. يقال إن السعة في القلوب وان شاء الله المزيد من اللقاءات والتعارف ونرحب بالجميع في ديارنا. والله يديم الكرم".