توقعات الرواتب في الإمارات والسعودية لعام 2020

توقعت شركة "كوبر فيتش" المتخصصة في التوظيف والخدمات الاستشارية للموارد البشرية والأبحاث التنفيذية، مصير الرواتب في الإمارات والسعودية خلال عام 2020.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت الشركة في دليل الرواتب لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020، أن الرواتب في الإمارات ستبقى ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات.

ووفقاً لآخر دليل للرواتب، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الخدمات الاستراتيجية بنسبة 5%، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة متواضعة تبلغ نحو 2%.

وعلى ذات الصعيد، توقع دليل الرواتب السعودية زيادة بنسبة 3% في المتوسط لدى جميع القطاعات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات العميقة الجارية في المملكة، التي تحافظ على الرواتب ثابتة أو ترتفع في معظم الصناعات.

وتشمل التحسينات الملحوظة في زيادة الرواتب في السوق لعام 2020 قطاع الخدمات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن تنمو الرواتب بنسبة 6%، تليها عن كثب إدارة الاستثمار والمبيعات والتسويق بنسبة 5%، والمحاسبة والتمويل بنسبة 4%.

ومن المتوقع أن تزيد رواتب الخدمات المصرفية والمالية والإدارة القانونية والاستثمارية والقطاع العام بنسبة 3%.