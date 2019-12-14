مقتل 3 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن

قتل 3 عسكريين سعوديين، أمس الجمعة، على الحدود الجنوبية مع اليمن أثناء أداء مهامهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، نقل تعازي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، إلى ذوي العسكريين الذين "استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان"، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن عدد القتلى في صفوف العسكريين، وجميع من قتلوا بالحد الجنوبي، ارتفع، بحسب ما أعلنته "واس"، منذ بداية ديسمبر/ كانون أول الجاري إلى 10 قتلى.

وكان الجيش اليمني التابع لحكومة الشرعية قد أعلن، أمس الجمعة، مقتل وإصابة 38 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في كمين وصفه بـ"المحكم" في محافظة الضالع وسط اليمن.

وذكر موقع الجيش "26 سبتمبر" أن "القوات استدرجت، يوم الخميس، مجموعة من عناصر الحوثيين، في أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي الجب وبتار شمال الضالع".

وأضاف: "باغتت القوات مجموعة الحوثيين بهجوم، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان أبو أكرم السراجي، ومنصور البسارة، في حين أصيب 21 آخرين".

وأشار إلى "فرار من نجا من الحوثيين باتجاه حبيل السماعي"، وكان الجيش اليمني أعلن مساء الخميس، استعادة سلسلة جبلية وصفت بالاستراتيجية، من قبضة جماعة "أنصار الله".