مقتل راجح في مصر يثير ضجة... وتعليق رسمي من السعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية، تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطن سعودي في القاهرة، عقب وصوله في رحلة لعلاج أسنانه، فيما أصدرت سفارة المملكة لدى مصر بيانا حول القضية.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "المجني عليه يدعى راجح بن صالح الحارثي، مؤكدة أن الحادث وقع في 10 ديسمبر الجاري، حيث عثر على جثته مقتولا بطعنات عدة في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، إذ كان في زيارة إلى مصر".

وأضافت الصحيفة، أن "الأجهزة المصرية المختصة أعلنت القبض على شخصين، مؤكدة أن "نتيجة التحقيقات كشفت أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، إذ تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة شخصين، إضافة إلى جهازي هاتف جوال يعودان للمجني عليه".

في غضون ذلك، ذكرت السفارة السعودية لدى مصر، أنها توصلت منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى إبلاغ السفارة الجهات المختصة في المملكة، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقدمت السفارة السعودية، أخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية، لم تتجاوز 24 ساعة، وأضافت أنها ستستمر في متابعة القضية.

من جهته، قال مبارك صالح الحارثي، شقيق راجح، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" السعودية، إن الحادثة تم في شقة المغدور بالقاهرة وكانت بهدف السرقة، وأضاف مبارك أن السفارة تواصلت معه وأبلغته بالقبض عليهم، مؤكدا أن القصاص هو الأمر الذي يرغبونه، وأعرب عن ثقة أقارب القتيل في السفارة السعودية والجهات ذات العلاقة في المملكة، بأنهم لن يتركوا حق شقيقه، وأن أهل القتيل لن يتنازلون عن دم أخيهم، المغدور به.