عقيلة صالح: "اتفاقية السراج وأردوغان" سرعت العملية العسكرية في طرابلس

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن "الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع".

وأضح، عقيلة صالح، خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن "اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس"، متوقعا حسم معركة طرابلس في أسرع وقت.

وطالب رئيس البرلمان الليبي، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي. وتابع: "نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلن مساء الخميس الماضي، بدء المعركة الحاسمة في طرابلس، وأطلقت قوات الجيش عملية عسكرية كبيرة نحو العاصمة.

فيما قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، إن "قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية".

وفي كلمة متلفزة له، أمس الجمعة، قال السراج: "أقول لداعمي الحرب دعوا الليبيين وشأنهم ولا تحلموا ان تجعلوا ليبيا قاعدة لكم"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر على العاصمة، مساء الخميس. ورد السراج على إعلان حفتر بدء عمليات حاسمة "لتطهير العاصمة طرابلس"، وقوله إن ساعة الصفر قد بدأت، قائلا:

"أيها الاحرار، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام و لا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها، وأدعوكم جميعا للالتفاف حول مشروع الدولة المدنية..".

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.