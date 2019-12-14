محمد بن راشد: الإمارات أفضل دولة... نحبها ونعشقها

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري.

وذكرت صحيفة "البيان"، صباح اليوم، السبت، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، ثمن تصدر دولة الإمارات عدداً من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري.

ونقلت الصحيفة ما نشره محمد بن راشد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، وهو يتناول أبرز المؤشرات التي تفوقت فيها الدولة عالمياً، والتي يأتي على رأسها صدارتها دول العالم في مؤشر توافر الخبرات العالمية.

أفضل دولة .. نحبها ونعشقها .. pic.twitter.com/WA4x91ugKH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 13, 2019

ويأتي الفيديو وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019، حيث علق حاكم إمارة دبي "أفضل دولة.. نحبها ونعشقها".

وأبرز مقطع الفيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات أيضاً صدارة الإمارات عالمياً في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كأفضل دولة على مستوى العالم في هذا المؤشر، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2019.

ويشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها التنافسية عبر التوسع في تصدّر أهم المؤشرات العالمية، بفضل رؤية قيادة البلاد، التي وضعت تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات هدفاً استراتيجياً للارتقاء بمكانة الدولة عالميا.