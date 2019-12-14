5 ملايين دولار أمريكي من الإمارات لصندوق الأمم المتحدة

انعقد في دولة الإمارات مؤتمراً أعلنت فيه أنها ستساهم بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ “CERF” للعام 2020.

كان ذلك خلال تغريدة نشرتها وكالة أنباء الإمارات على صفحتها الرسمية في تويتر.

#الإمارات تتعهد بمبلغ 5 ملايين دولار لصندوق #الأمم_المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ للعام 2020#وامhttps://t.co/e3liw207Ah — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 14, 2019

وألقى نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سعود الشامسي بياناً أكد من خلاله "دعم الإمارات للصندوق الذي وما يتميز به من أبعاد إنسانية بسبب سرعته في الاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ و التمويل الاستباقي قبل حدوث الكوارث المتوقعة".

وقال الشامسي: "رفعت دولة الإمارات من سقف مساهماتها في السنوات الأخيرة لأن الصندوق يتمتع بتاريخٍ فريدٍ في خدمة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وأكد الشامسي في بيانه على "أهمية مراعاة صندوق الإغاثة لكافة الفئات العمرية وتجنبه تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة"، داعياً إلى "تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التي تمكن المانحين من مثل دولة الإمارات من التأكد أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها".

وأعلنت 38 دولة عن تقديم المساعدات لدعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2020.

يذكر أن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ أنشئ عام 2006، وقدم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار على مدار الأعوام الماضية في 104 دول، وفي كل عام يقدم الصندوق مساعدات طبية لنحو 13 مليون شخص، ومساعدات غذائية لنحو 6 ملايين شخص، ويوزع الماء ويحسن شبكات الصرف الصحي لنحو 10 مليون شخص، ويوفر الحماية لـ 4 ملايين شخص.