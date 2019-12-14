وزير إسرائيلي سابق: الإعلان عن ضم "غور الأردن" لعبة سياسية

قال وزير إسرائيلي سابق إن الإعلان الإسرائيلي عن ضم غور الأردن ليس سوى لعبة سياسية.

وذكر يوسي بيلين، وزير القضاء الإسرائيلي السابق، في صحيفة "يسرائيل هايوم"، أمس الجمعة، أن الإعلان الإسرائيلي عن ضم غور الأردن ليس سوى لعبة سياسية حزبية داخلية، واستعراض للقوى السياسية.

وأكد بيلين أنه في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مسألة ضم غور الأردن لبلاده، فإن المتحدث باسم الأخير نفى هذا الأمر، ما يوحي بأنها مجرد لعبة سياسية.

وأفاد بيلين في مقاله المنشور بالصحيفة العبرية بأن نتنياهو كشف محتوى لقائه مع بومبيو ليس للحصول على رد أمريكي واضح وسريع، وإنما لإرسال رسالة للداخل الإسرائيلي بأن موضوع غور الأردن ما زال مدرجا على أجندته السياسية الانتخابية.

وأشار الوزير الإسرائيلي السابق إلى أن دعوة نتنياهو لضم غور الأردن تعبير ضمني عن عدم الرغبة بالتوصل لاتفاق سياسي مع الفلسطينيين، وإنما لإدارة الصراع فحسب، وهو ما يعرض اتفاقات السلام مع الأردن ومصر للخطر.

وأنهى يوسي بيلين مقاله بالتحذير من معاودة الطرف الفلسطيني وقف للتنسيق الأمني مع بلاده، وهو الأمر الذي يعني أن نتنياهو يخوض لعبة خطيرة على مستقبل بلاده.