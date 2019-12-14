بعد انقطاعها لعدة سنوات... وصول أول قافلة زوار إيرانية إلى سوريا

استأنفت إيران تسيير قوافل الزوار الإيرانيين إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق فجر الجمعة أول قافلة تابعة لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية.

وجرى استئناف قوافل الزوار الإيرانيين إلى سوريا بعد استتباب الأمن والاستقرار، بعد انقطاعها لعدة سنوات بسبب الحرب ضد الإرهاب كما نقلت وكالة "فارس".

ومن هذا المنطلق بدأت منظمة الحج والزيارة بشكل تجريبي ورسمي إرسال أول قافلة للزوار مساء الجمعة إلى سوريا عبر مطار الإمام الخميني بطهران.

وتضم هذه القافلة 45 شخصا ويتضمن برنامجهم الإقامة لمدة 4 ايام وثلاث ليال، يزورون خلالها مرقد السيدة زينب، ومرقد السيدة رقية بنت الإمام الحسين، ومقبرتي باب السلام وباب الصغير.