"سنواصل هذا النهج"... وزير الدفاع التركي يلتقي السراج في الدوحة

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، على هامش مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، "تناول وزير الدفاع، في لقائه، مع السراج، مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني".

وقال أكار، عقب الاجتماع، إن "تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار"، مشددا على أن ما تقوم به تركيا هو عبارة عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وأنها ستواصل هذا النهج.

#عاجل | وزير الدفاع التركي تناول في لقائه مع #السراج مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 14, 2019

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أكد في وقت سابق، اليوم، أن بلاده متمسكة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو، إنه التقى "رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، على هامش فعاليات منتدى الدوحة؛ لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف قائلا: "ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط".

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.