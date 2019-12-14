حول إخراج "حزب الله" من لبنان… نصر الله يعلق على تصريح بومبيو "المضحك"

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أمس الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول إخراج الحزب من لبنان.

ووجه حسن نصر الله سؤالا لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليقا على تصريحات وصفها بـ "المضحكة" قائلا: "كيف ستخرج حزب الله من لبنان؟".

وقد رد الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة متلفزة، مساء الجمعة، على تصريحات بومبيو، بأن "المسؤولية تقع على الشعب اللبناني في تشكيل الحكومة وبأن لدى الطرف الأمريكي منظمة مصنفة إرهابية: من أين أتى بومبيو بأن الشعب اللبناني يعتبر أن حزب الله يشكل خطرا على لبنان؟".

وتابع نصر الله في كلمته المتلفزة، أمس الجمعة، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "تدل على التفاهة والسخافة الأمريكية حول هذا الموضوع".

وعلق الأمين العام لحزب الله اللبناني على تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين آخرين، حول ما اعتبروه أن ما يجري في الشوارع اللبنانية بمثابة فرصة تاريخية لإضعاف حزب الله، قائلا:

إن حضور حزب الله في العديد من الميادين نفتخر به، رغم أنه موضع خلاف في لبنان، حزب الله ليس خطرا على الشعب اللبناني بل خطر على مشاريع أمريكا في المنطقة.

وفي الكلمة المتلفزة لنصر الله، أوضح أن "حكومة اللون الواحد التي تضم حزب الله وحلفاءه لا يمكنها أن تعالج أزمة البلاد التي تحتاج إلى تكاتف الجميع"، وهو ما دعاه إلى التاكيد على "أن الأمريكيين يتدخلون بأي تحرك يحصل في العالم، ويسارعون إلى محاولة استغلال التحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم وليس بما يخدم مصالح المحتجين".