"لا أبطال ولا منقذون"... مصادر تكشف ما تخفيه الأيام المقبلة لليبيا

نقلت وكالة إيطالية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، تفاصيل مفاجئة لما تحمله الأيام المقبلة للدولة الليبية على المدى المتوسط، وسط حالة الاقتتال والفوضى التي تعم البلاد منذ سنوات.

وقالت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه "لا يوجد من ينقذ ليبيا من أزمتها الراهنة، المتمحورة حول ضعف فائز السراج، وعداء المجتمع الدولي، والانقلاب الذي صرح به خليفة حفتر، يالإضافة للهجوم على طرابلس العاصمة".

وأضافت المصادر ذاتها أن الهدف الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، ثم إعادة بناء المؤسسات الليبية.

في نفس السياق، أعيد انعقاد اجتماع دبلوماسي تم بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لكل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكرر رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه "خارج الحل السياسي لا يوجد سوى الشلل والمأزق، وأن المماطلة ملطخة بالدم مهما كانت، مع خطر زعزعة الاستقرار الدائم للبلاد والمنطقة بأسرها".