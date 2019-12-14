أمير قطر يفاجئ رئيس وزراء ماليزيا خلال منتدى الدوحة... فيديو

فاجأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، خلال افتتاح "منتدى الدوحة 2019" اليوم السبت.

وأشاد الأمير تميم في كلمته، التي ألقاها اليوم، بالدكتور مهاتير محمد، الذي رأى أنه حقق نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد الماليزي، وكذلك كافح الفساد وعزز من التعايش الديني والمجتمعي في بلاده، وكرمه على مجمل إنجازاته.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يكرم رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد في مؤتمر الدوحة 2019 #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/VAMnZ0svlj — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 14, 2019

وقال الأمير القطري في كلمته التي نشرها تلفزيون قطر:

يسرني تكريم شخصية عالمية في هذا المنتدى، تعد مثالا يحتذى به في الحكم الرشيد، فقد استطاع أن يحقق نقلة نوعية هائلة في الاقتصاد والتعليم والإنتاج في بلده.

وأوضح تميم بن حمد أن "مهاتير محمد كافح ضد الطبقية الاجتماعية ليجعل التعليم والصحة حقا لجميع أبناء وطنه مع تعزيز التعايش الديني والسلم المجتمعي، فضلا عن مكافحة الفساد ووقوفه مع القضايا العادلة حول العالم، والعزيمة التي لا تعترف بالزمن ولا بالعمر".