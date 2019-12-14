حاكم دبي: 2020 عام الاستعداد "للخمسين"

صرح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن العام القادم سيكون عام الاستعداد للخمسين.

وجاءت تصريحات بن راشد في سلسلة تغريدات على "تويتر" قال فيها: "نريد تطوير.. خططنا.. مشاريعنا.. تفكيرنا.. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم.. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة".

وأضاف حاكم دبي: الإخوة والأخوات.. تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة.. الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا.. 2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين”.

نعلن اليوم العام القادم #عام_الاستعداد_للخمسين .. نريد تطوير .. خططنا ... مشاريعنا .. تفكيرنا .. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم .. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

وأوضح بن راشد: "في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات في الاقتصاد.. في التعليم.. في البنية التحتية.. في الصحة.. في الإعلام.. في نقل قصة الإمارات للعالم.. في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد.. بروح الاتحاد.. بروح زايد.. بروح تعشق القمم.. بروح تعشق البناء.. معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى".

وشدد نائب رئيس الإمارات: "في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات.. مواطنين ومقيمين.. لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات.. نستطيع رفع التوقعات.. أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".

نعلن اليوم العام القادم #عام_الاستعداد_للخمسين .. نريد تطوير .. خططنا ... مشاريعنا .. تفكيرنا .. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم .. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

واختتم بن راشد بقوله: "لقد شهد العام 1970 عام تصميم الاتحاد.. وسأكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين.. ومعي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية.. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة".

يشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها التنافسية عبر التوسع في تصدّر أهم المؤشرات العالمية، بفضل رؤية قيادة البلاد، التي وضعت تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات هدفاً استراتيجياً للارتقاء بمكانة الدولة عالميا.