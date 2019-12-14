الخارجية الأردنية: دبلوماسيتنا تعمل باستمرار على دعم الأونروا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى عام 2023 يعد دعما لحق اللاجئين في العيش بكرامة.

وأكد الفايز في تصريح صحفي أن "التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية لـ"أونروا" هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية ودعم حقهم العيش بكرامة والتي تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض".

وبين السفير الفايز أن الدبلوماسية الأردنية تعمل باستمرار على دعم الأونروا، كما نقلت وكالة "بترا".

ووافقت 169 دولة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التمديد لـ"أونروا" مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 9 دول عن التصويت.